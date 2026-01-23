Тренды 2026: война, усталость, нейросети и образ будущего

Текст: Максим Мазуровский

За последние годы я много раз слышал одну и ту же фразу: «Не понимаю, что происходит. Все правила поменялись». Сначала это была пандемия. Потом СВО и санкции. Теперь – разговоры о большой войне и ощущение, что мир вошёл в фазу, где старые гарантии больше не действуют.

Мы живём в момент великого разлома. И главный вопрос сегодня – не «куда мы идём», а «кем мы там станем».

Привычная глобальная система распалась. Европейские лидеры готовятся к войне с Россией. США ведут себя как империя, которая в открытую забирает ресурсы и территории, когда может. На этом фоне нейросети и роботы ускоряют изменения так, что у тех, кто живёт «по-старому», остаётся всё меньше шансов.

Старый мир уже сломан, но делает вид, что работает. Это тревожно, но именно в такие периоды появляется шанс занять своё место в новой реальности. Предлагаю честно, без паники и пропаганды, разобрать три ключевые истины 2025 года – и понять, к чему готовиться в 2026-м.

ИСТИНА ПЕРВАЯ: ЭПОХА РАСШИРЕНИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ. НАЧАЛОСЬ «ПОЖИРАНИЕ СВОИХ»

Многие надеялись: «Закончится пандемия, затем СВО – и мы вернёмся к 2019 году». Этого не будет. Мы входим в эпоху, похожую на 1914–1945 годы: старая система рушится, а новая строится через конфликт.

Последние 30 лет Запад жил за счёт экстенсивного расширения: новых рынков, дешёвой рабочей силы и чужих ресурсов. Одним из главных источников «пищи» стало постсоветское пространство – технологии, рынки, кадры, сырьё.

К 2019 году ресурс расширения начал исчерпываться. Кризисы 2008 и 2020 годов заливали триллионами ничем не обеспеченных денег. Пандемия стала глобальным экспериментом на послушание, и в 2022-м Россия резко «вылечила» мир от страшного вируса, начав СВО за независимость.

К концу 2025 года стало ясно:

§ санкции ударили по их создателям сильнее, чем по России;

§ начались торговые войны между вчерашними союзниками;

§ средний класс Запада ускоренно становится беднее;

§ госдолг США вырос до 38 трлн долларов, и его нужно как-то «списывать».

Когда системе некуда расширяться, она начинает пожирать саму себя. Раньше капитализм «съедал» чужие территории и классы. Теперь он «съедает» собственный средний класс. Европа стала одной из главных жертв этой перестройки. Властям распадающегося Евросоюза внутреннюю нестабильность проще всего объяснять внешней угрозой. Раньше пугали страшной пандемией, теперь пугают страшной Россией. Суть одна – отвлечь.

Глобализация в виде «все дружат и торгуют» умерла. Пришла эпоха макрорегионов, крепостей и новой борьбы за место в мире.

ИСТИНА ВТОРАЯ: ЧЕЛОВЕК СТАНОВИТСЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ»

Нам обещали, что роботы заменят рабочих у станка, а творческие профессии и программисты останутся в безопасности. 2025 год разрушил эту иллюзию.

Нейросети научились писать код быстрее программистов, рисовать дешевле художников, создавать песни за секунды. И для людей главная проблема – скорость. В прошлые технологические революции профессии исчезали, но появлялись новые, и у людей было время переучиться. Сейчас нейросети уничтожают задачи быстрее, чем общество успевает адаптироваться. Парадокс: офисный работник рискует больше, чем хороший сантехник или харизматичный учитель.

В Китае уже продаются тысячи гуманоидных роботов. В пересчёте на экономику – робот становится сопоставим по стоимости с годовой зарплатой человека, но работает 24/7, не болеет и не требует социальной системы обслуживания. Для капиталистической логики человек становится слишком дорогим.

Это ведёт к опасному вопросу, который почти не обсуждают вслух: что делать с миллионами «лишних» людей? Один из ответов – большая война.

Есть и второй вопрос: где взять энергию? Нейросети и роботизация требуют всё больше электричества. АЭС строятся долго. Возобновляемая энергетика не закрывает потребности. Поэтому борьба за энергию и ресурсы становится ещё жёстче, а выгоды от технологической революции распределяются крайне неравномерно: выигрывает не тот, кто умнее, а тот, кто владеет серверами, данными, нейросетями и роботами.

ИСТИНА ТРЕТЬЯ: РОССИЯ ВЫСТОЯЛА, НО ВНУТРЕННИЕ ВЫЗОВЫ НАРАСТАЮТ

В начале СВО западные СМИ обещали России «экономику в клочья», доллар по 200, пустые полки и распад страны. Ничего из этого не произошло.

Итоги 2025 года для России:

§ экономика выстояла;

§ логистика перестроена, изоляции не случилось;

§ ВПК восстановлен, обеспечивает задачи фронта и даже работает на внешние рынки;

§ мир не может отказаться от наших ресурсов.

Однако всё чаще звучит мысль: внутренние решения бьют по стране сильнее, чем внешние санкции. Высокие ставки, рост тарифов и сборов – это «налог на независимость», который несут не монополии, а простые люди и малый бизнес.

На этом фоне особенно остро видно, как растут прибыли крупнейших игроков. Например, прибыль Сбера в 2025 году – 1,8 трлн рублей. На уровне массового восприятия это выглядит как разрыв между «верхом системы» и жизнью обычного человека.

В отличие от развитых стран у нас не избыток, а нехватка квалифицированных специалистов (от сантехников до управленцев), так как часть – на СВО, а часть – в миграции.

Бюджет России на 2026 год закрепляет ощущение долгой мобилизации: почти 40% расходов – оборона и безопасность. Это не оставляет иллюзий, что всё скоро закончится.

Параллельно растёт усталость общества. Пять лет в режиме «осаждённой крепости» – сначала пандемия, затем война. Ухудшается психологическое состояние, снижается доверие, накапливается запрос на справедливость.

Главное, чего не хватает России – образа будущего. Ответов на вопросы: что такое мир? Кто мы в нём? Зачем мы здесь? Ради чего жить и умирать? Патриотизм может быть топливом, но не национальной идеей. Без понятной цели страна обречена жить «против чего-то», а не «ради чего-то».

КАРЕЛИЯ: ОТ ПЕРИФЕРИИ К ФОРПОСТУ

Глобальные тренды проявляются и в Карелии. После вступления Финляндии в НАТО республика стала самой протяжённой сухопутной границей России с альянсом. Финны, шведы, прибалты готовятся к войне. Раньше Карелия была периферией. Теперь — стратегический форпост.

В мире роботов люди нужны по-новому. На форпосте нужны те, кто может принимать нестандартные решения, создавать сети доверия, быть носителем смыслов, защищать не только оружием, но убеждениями. Статус форпоста – это возможность получить инвестиции в инфраструктуру, образование, технологии.

Если России нужен образ будущего, то Карелия может стать его пилотом. В 2025 году появился образ будущего республики «Форпост Русского Севера». Он означает не просто выживание, а развитие. Гражданам форпоста нужно осознать себя не промежутком, а стратегическим рубежом России.

АРХИТЕКТУРА НОВОГО МИРА: ТРИ СТОЛПА КОНТРОЛЯ

При инерционном сценарии (а именно он сейчас реализуется) можно выделить четыре столпа новой реальности:

1. Программируемые деньги. Переход на цифровые валюты центробанков (CBDC). Это подают как удобство, но это – тотальный контроль. Государство (или кто-то другой?) сможет видеть и ограничивать наши расходы. В 2020-м для этого не было технологий. Теперь есть.

2. Персональные инфо-пузыри. «Единой правды» больше нет. Алгоритмы соцсетей показывают только то, что мы лайкнули, и то, что выгодно системе. Наш сосед может жить в другой информационной реальности. Это когнитивная война. Поле битвы – наш мозг.

3. Социальный рейтинг. Не обязательно как в Китае. Будет тоньше: скидки на ипотеку за «правильное» поведение, доступ к сервисам и карьерные лифты для лояльных, ограничения для неудобных.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СПАСЕНИЯ

1. Признать реальность: возврата к старому не будет.

2. Вкладываться в себя, а не в вещи: знания и навыки не отнимут.

3. Строить горизонтальные связи: сеть доверия становится валютой.

4. Фильтровать инфополе: критическое мышление важнее эмоций.

5. Искать смыслы: если рутина уйдёт к ИИ, останется вопрос – ради чего жить.

Можно бесконечно обсуждать тренды, а можно стать тем, кто превращает идеи в проекты. Если Карелия становится форпостом, кто-то должен определить, что это значит на практике.

25 января 2026 года в Петрозаводске пройдёт экспертный семинар

«Образ будущего Карелии – форпост Русского Севера». На нём федеральные и региональные эксперты, руководство республики и активные граждане будут формировать конкретные проекты развития региона. Семинар для тех, кто устал быть зрителем и хочет быть частью команды строителей новой Карелии.

