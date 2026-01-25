Жители Карелии все чаще отказываются от дорогих покупок

Текст, фото: Антонина Кябелева

В последнее время состояние экономики, прежде всего региональной, приковывает к себе все больше внимания жителей Карелии. Многие ответы на вопрос, как чувствует себя карельская экономика, можно получить, ознакомившись с данными, опубликованными Карелиястат. В нем речь идет о социально-экономическом положении городов и района Карелии в январе-ноябре 2025 года.

Объемы промышленного производства за одиннадцать месяцев 2025 года сократились на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Учитывая, что и в 2024 году дела в этой важной сфере экономики шли, мягко говоря, не блестяще, падение объемов больше, чем на 10 процентов, выглядит крайне удручающим фактором.

Добыча полезных ископаемых сократилась на 19,2%, обрабатывающие производства снизили объемы на 7,1%, электроэнергетика показала снижение на 11,3%, производство пара и горячей воды не дотянуло 2,6% до прошлогодних показателей. Уже не первый год негативные процессы происходят в пищевой промышленности, точнее в производстве хлебобулочных изделий: за 11 месяцев 2025 года вновь произошло снижение на 8,5%.

Но есть и позитивные моменты. Так, сферы водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, которые в статистике объединены, за январь-ноябрь 2025 года показали прирост на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В Беломорском районе этот показатель увеличился в 23,8 раза. Рост показателей произошел в производстве необработанных лесоматериалов (на 4,6%), мяса крупного рогатого скота и свинины (на 16%), молока (на 5%).

На 1 декабря 2025 года поголовье крупного рогатого скота в Карелии увеличилось на 6,7% по сравнению с 1 декабря 2024 года, а поголовье коров возросло на 9,2%.

Положительную динамику можно наблюдать в строительстве, где объемы работ за 11 месяцев 2025 года выросли на 19,1%. Чудеса наблюдаются в Пудожском районе, где объемы строительных работы подскочили сразу в 124,1 раза. Возможно, столь резкий строительный рывок в депрессивном районе связан с созданием комплекса «Онежские петроглифы». Для сравнения, в Петрозаводске показатели в строительной отрасли увеличились на 29,8%.

Если говорить о строительстве жилых домов, то с января по ноябрь 2025 годы объемы ввода жилья в Карелии увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 18,5%. Кстати, в Пудожском районе этот показатель вырос на 27,6%: за 11 месяцев удалось построить 4 439 квадратных метров жилья. Другими словами, фантастический рост показателей в сфере строительства точно не связан с решением квартирного вопроса. Здесь рекордсменом стал Сортавальский район, где было построено более 34 тысяч квадратных метров жилья, что больше в 1,7 раза, чем за 11 месяцев 2024 года.

В Петрозаводске было введено в строй 115,4 тысячи квадратных метров жилья, что лучше показателей 2024 года на 39,6%.

Снижение строительства жилых домов наблюдается в Питкярантском, Сегежском, Калевальском, Кондопожском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком районах и в Костомукше. Самое заметное снижение (на 35,2%) наблюдается в Сегежском районе, где с января по ноябрь 2025 года сдали всего 2 297 квадратных метров жилья.

Оборот розничной торговли – важный показатель, отражающий наши покупательские возможности. Он свидетельствует о том, что и сколько мы можем приобрести при сложившемся уровне цен.

За 11 месяцев 2025 года оборот розничной торговли в сопоставимых ценах увеличился в Карелии всего на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В Суоярвском, Муезерском районах и Петрозаводске он даже снизился. Показательно, что именно в Петрозаводске, где проживает 45% жителей Карелии, а удельный вес оборота розничной торговли составляет 57,9%, данный показатель снизился больше всего - на 1%. Эти цифры ярко свидетельствуют о том, что на фоне растущей инфляции люди вынуждены переходить к режиму экономии. Правда, пока еще не жесткой. Самый высокий прирост оборота розничной торговли (на 9,1%) зафиксирован в Питкярантском районе, который в удельном весе торговли занимает лишь 2,3%.

Если из оборота розничной торговли исключить торговлю автомобилями и мотоциклами, то статистические данные выглядят заметно лучше. В этом случае оборот розничной торговли в Карелии с января по ноябрь 2025 года демонстрирует увеличение на 2,7%, а в Петрозаводске – на 2,1%. Можно предположить, что жители республики стали чаще воздерживаться от дорогостоящих приобретений. Только в Суоярвском и Муезерском районах зафиксировано небольшое снижение этого показателя.

О социальном положении сложно судить без анализа поведения цен. В ноябре 2025 года товары и услуги в Карелии подорожали на 7,5% по сравнению с ноябрем 2024 года.

Продовольственные товары и услуги возросли в цене на 9,7%, а непродовольственные товары – на 3,4%. Больше всего подорожали алкогольные напитки – на 13%.

На конец ноября 2025 года просроченная задолженность по зарплате составила 53,4 миллиона рублей и коснулась 412 человек, из которых больше половины трудятся в Прионежском районе.

По информации на 1 декабря 2025 года, в службе занятости состоят на учете 2 108 человек, из которых статус безработного имеет 1 602 гражданина. Это на 11,9% больше, чем годом ранее. Одновременно предприятия предлагают 5 373 вакансии. На 10 заявленных вакансий в Пудожском районе претендуют 11 человек, в Лоухском и Медвежьегорском районах – 9 безработных. Это самые неблагополучные в плане возможностей трудоустройства районы. В Петрозаводске на 10 вакансий приходится 5 человек, а в среднем по Карелии – 4 гражданина, официально ищущих работу.

Для сравнения: на 1 января 2025 года на 10 вакансий в Петрозаводске и в среднем по Карелии претендовало 3 человека. Другими словами, на рынке труда республики наблюдается постепенное нарастание напряжения.

В целом можно выделить несколько тенденций. Продолжается спад в промышленном производстве, но строительная отрасль, которая в 2024 году была в упадке (сокращение объемов на 27,1%), демонстрирует оживление. Продолжающие инфляционные процессы негативно влияют на торговлю, заставляя людей экономить, правда, пока на дорогих покупках. На рынке труда постепенно нарастает напряжение, связанное с трудностями в поисках работы.