В одном районе трудятся с прибылью, в другом получают одни убытки

Текст, фото: Антонина Кябелева

Карелиястат выпустил приложение к ежемесячному докладу о социально-экономическом положении Карелии, в котором приведены данные о том, с какими итогами города и районы республики завершили 2024 год. Приведем данные, характеризующие происходящие в регионе процессы.

Один из показателей, который демонстрирует позитивную динамику, это оборот организаций в фактически действующих ценах. По сравнению с 2023 годом оборот организаций повысился в прошлом году на 9,1 %. Самый высокий прирост продемонстрировала Костомукша (31%), а сильнее других «просел» Лоухский район, где оборот организаций снизился на 17,4%. В Петрозаводске этот показатель увеличился всего на 1,5%.

Производство необработанные лесоматериалов в 2024 году снизилось на 2,2%, производство обработанных лесоматериалов, напротив, увеличилось на 6,4%. Позитивная тенденция зафиксирована в электроэнергетике (увеличение на 4,6%), а также производстве пара и горячей воды (рост на 3,7%).

В строительстве наблюдается заметный спад: по сравнению с 2023 годом объем работ в сфере строительства сократился на 27,1%. Это крайне тревожная тенденция.

В Петрозаводске объем строительства упал на 30,8%.

На этом фоне возведение жилья пока не только не снижается, но даже увеличивается, хоть и незначительными темпами. Правда, в статистику попали дома, построенные гражданами на земельных участках для садоводства. Безусловно, возведение дач улучшило общую картину.

В целом по Карелии объем введенных в строй квадратных метров жилья вырос по сравнению с 2023 годом на 6,9% и составил 333,9 тысячи квадратных метров. Двухкратный рост отмечен в Пудожском районе. Правда, в пересчете на реальную жилплощадь показатели выглядят не столь впечатляюще: в 2024 году в Пудожском районе построили около 3,5 тысячи квадратных метров жилья. Аналогичная ситуация в Сегежском муниципальном округе, где рост объемов строительства вырос в 1,9 раза, а построили чуть больше 3,5 тысячи квадратных метров.

В Петрозаводске в 2024 году было введено в строй на 23,8% больше квадратных метров жилья (146 тысячи кв.м), чем годом ранее. Для сравнения: в 2022 году в карельской столице было построено 147 тысяч квадратных метров. За прошлый год почти на 70 процентов снизились объемы вводимого в строй жилья в Беломорском муниципальном округе (всего 2,2 тысячи кв.м). В аутсайдерах Суоярвский муниципальный округ со снижением объемов жилищного строительства на 84,6 %. Там в прошлом году ввели в строй 2,1 тысячи квадратных метров.

Неважно обстоят дела в сельском хозяйстве. Производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины сократилось на 3,7%, молока обработанного произвели на 5,9% меньше, чем в 2023 году, при этом сельскохозяйственные организации Карелии снизили объемы производства сырого молока на 4,6%. Производство скота и птицы на убой увеличилось на 4,3%. Одновременно поголовье скота на 1 января 2025 года сократилось за год на 6,4%, а коров стало меньше на 11,1%.

Выпуск хлебобулочных изделий снизился на 9%.

Лучше обстоят дела в торговле. В 2024 году оборот розничной торговли в сопоставимых ценах увеличился на 7,7%. В лидерах Лахденпохский район, где этот показатель вырос на 17,5%.

По информации на 1 января 2025 года, в Карелии на 2,1% снизилось число предприятий и организаций, зато количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 4,7%.

Товары и услуги с декабря 2023 года по декабрь 2024 года подорожали на 8,6%. Продовольственные товары, включая алкогольные напитки, выросли в цене на 10,5%, алкоголь подорожал на 8,6%, непродовольственные товары — на 3,8%, услуги — на 11,7%.

Доля прибыльных организаций с января по ноябрь 2024 года составила 58,8%, убыточных — 41,2%. Интересно, что в Беломорском муниципальном округе доля прибыльных и убыточных организаций составляет 50% на 50%, а, к примеру, в Сортавальском районе в число прибыльных выбились только 20% организаций, остальные убыточные.

Еще парадоксальнее выглядит статистика, если сравнить Суоярвский муниципальный округ, где все предприятия являются убыточными, и Олонецкий район, в котором 100% организаций показали прибыль.

В Петрозаводске 67,8% организаций сработали с прибылью.

На 1 января 2025 года на учете в службе занятости состояло 1758 человек, а число вакансий составляет 5805, то есть в 3,3 раза больше, чем ищущих работу. Напряженнее всего ситуация на рынке труда в Лоухском районе, где на 10 вакансий претендуют 10 человек, и Пудожском районе, где на 10 вакансий приходится 9 безработных. В Сегежском и Сортавальском муниципальных округа на 10 вакансий приходится 1 безработный. В Петрозаводске на 10 вакансий претендуют 3 человека, как и в среднем по республике.

Сокращение населения республики - тренд последних лет. 2024 год не стал исключением: с января по ноябрь население Карелии сократилось еще на 4 391 человека. Число родившихся за этот период составило 3 693 человека, умерли 8 084 человека, в том числе 15 детей до одного года.

Некрепкими в прошлом году (с января по ноябрь 2024 года) оказались и семейные узы: на 3485 заключенных браков пришлось 2442 развода. В Олонецком районе и вовсе на 95 браков пришлось 92 развода.

Судя по статистическим данным, в Карелии в целом сохраняются прежние тенденции: сокращение численности населения при одновременном улучшении ситуации на рынке труда, проблемы в сельском хозяйстве и строительстве, рост товарооборота на фоне инфляционных процессов.