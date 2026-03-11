Жители Карелии не могут заказать дрова из-за компьютерной программы

Текст: Елена Малишевская, фото: ru.freepik.com

В нашу редакцию обратился житель поселка Кривой Порог Юрий Викторович Сухоребров. Он сообщил, что в Кемском округе беда с дровами: люди не могут выписать и заказать сухарник, так как в местном лесхозе поменяли компьютерную программу. Жители Кривого Порога, Панозера, Поньгомы, Куземы и других поселков поставлены перед выбором: либо замерзать в своих домах, либо идти воровать дрова.

Юрий Сухоребров рассказывает, что в Кемском районе никогда не было проблемы с качественными дровами: на болотах полно сухарника. Раньше он подавал заявку, сам показывал лесничему, где рубить дрова, сам вывозил, потом отчитывался через Госуслуги. В 2025 году такая схема стала незаконной.

«Глава районной администрации Светлана Долинина сообщила, что сменилась компьютерная программа, и теперь все в ней должны зарегистрироваться, чтобы выписать дрова. При этом система не дает выписать сухарник. В Кеми можно купить дрова, но они сырые: ель, сосна, таким дровам требуется годовая просушка. Болотный же сухарник можно использовать сразу, обогреться и приготовить пищу»,

- рассказал Юрий Викторович.

Издание «Советское Беломорье», куда Юрий Сухоребров также обратился с проблемой дров, сделало запрос в администрацию Кемского округа, и глава администрации Светлана Долинина прислала ответ. Она сообщила, что участки, выделенные Кемским центральным лесничеством для самостоятельной заготовки древесины, оказались непригодными. Качество дров не позволяет использовать их для отопления, что создает серьезные трудности. Жители округа возмущаются, звонят и пишут в администрацию.

«С 1 января 2025 года все лесопользователи и участники рынка древесины, в том числе местное население, обязаны использовать новый электронный ресурс — Федеральную государственную систему лесного комплекса (ФГИСЛК). Граждане должны добровольно зарегистрироваться в ФГИСЛК как лесопользователи, чтобы у них появилась возможность заключать договоры на дрова и деловую древесину»,

- говорится в ответе главы Кемской администрации.

Вся проблема в том, что даже такая регистрация не даст доступа к хорошим дровам. Как рассказывает Светлана Долинина, ФГИСЛК не согласовывает рубку сухостойной древесины, так как располагаемые данные о лесорубстве сильно устаревшие — основываются на источниках двадцатилетней давности. Последнее лесоустройство проводилось на территории Кемского лесничества в 2023 году, так называемые таксационные описания (документы, фиксирующие количественные и качественные характеристики деревьев на лесосеке) зачастую не соответствуют действительности. В частности, там не отражена сухостойная древесина на болотах.

«Чистых спелых и перестойных мягколиственных насаждений, как в других районах Карелии, на территории Кемского лесничества нет. Проводить сплошные вырубки насаждений, состоящие на 80 процентов из деловой древесины, запрещено законодательством. Заготовка деловой древесины разрешается только для нужд индивидуального жилищного строительства, ремонта жилых помещений на основании правоустаннавливающих документов на земельные участки»,

- сообщает Светлана Долинина.

На территории Кемского округа единственным поставщиком древесины для населения является ООО «Кемь-Лес». Ежегодная потребность округа в дровах, по данным администрации, составляет 4500 кубометров, это с учетом нужд участников СВО и их семей (обслуживаются в первую очередь). Сегодня эта потребность удовлетворена лишь на 45 процентов.

В конце прошлого и в начале этого года прошли два аукциона, на основе которых заключены договоры купли-продажи лесных насаждений с ООО «Кемь-Лес»: первый объемом 1968 кубометров, второй — 1344 кубометра. Но и этих объемов недостаточно для всех желающих, признают в районной администрации. Необходимо выделять новые участки и проводить новые аукционы.

«Учитываю сложившуюся ситуацию, администрация обратилась с просьбой о помощи и поддержке в решении вопроса со снабжением населения дровами Кемского округа к премьер-министру правительства Карелии Андрею Сергееву»,

- сообщила глава Кемского округа Светлана Долинина.

Житель Кривого Порога Юрий Сухоребров уверен, что эта проблема касается не только Кемского округа, но и других районов Карелии. А история с навязыванием новой компьютерной программы что-то очень напоминает...