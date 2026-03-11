Студентка ПетрГУ рассказала, как русские живут и учатся в Китае

Арина еще в 10 классе начала изучать китайский язык. После школы поступила в университет и решила стать лингвистом. Изучение китайского языка продолжила в ПетрГУ. Доучилась до того, что выиграла грант китайского правительства на обучение в университете. В рамках гранта китайская сторона оплачивает расходы на проживание, медицинскую страховку, также иностранные студенты получают стипендию. По словам Арины, стипендия в Китае очень хорошая, ей хватало на все.

На время обучения в китайском университете петрозаводчанка не прекращала учиться в карельском ВУЗе, для нее разработали индивидуальную программу, и она обучалась дистанционно. Признается, что было тяжело. Но она справилась. И подала заявку на второй грант, чтобы продолжить изучать язык в Китае. Из шести уровней международного экзамена по китайскому языку Арина уже сдала пять.

В нашей программе вы узнаете, как китайцы относятся к русским, как иностранные студенты живут в китайских общежитиях, что привлекло Арину в китайской культуре.