25 января 2026, 15:34
Команда «Динамо-Карелия» проиграла первый домашний матч года
Игра в Кондопоге завершилась не в пользу карельских хоккеистов
Фото: МХК "Динамо-Карелия"
Сегодня в Кондопоге команда «Динамо-Карелия» провела свой первый домашний матч в чемпионате МХЛ в 2026 году. В гости приехала команда «Локо» из Ярославля.
Навязать равную борьбу превосходящему по силе сопернику наши хоккеисты не смогли. В итоге они пропустили много шайб и проиграли со счетом 2:9.
В турнирной таблице «Динамо-Карелия» располагается на 37-м месте. В активе команды 9 побед в 43 играх.
