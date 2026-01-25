Команда «Динамо-Карелия» проиграла первый домашний матч года

Сегодня в Кондопоге команда «Динамо-Карелия» провела свой первый домашний матч в чемпионате МХЛ в 2026 году. В гости приехала команда «Локо» из Ярославля.

Навязать равную борьбу превосходящему по силе сопернику наши хоккеисты не смогли. В итоге они пропустили много шайб и проиграли со счетом 2:9.

В турнирной таблице «Динамо-Карелия» располагается на 37-м месте. В активе команды 9 побед в 43 играх.

Ранее сообщалось о том, что легкоатлетка из Карелии взяла медаль первенства России.