25 января 2026, 15:34
Спорт

Команда «Динамо-Карелия» проиграла первый домашний матч года

Игра в Кондопоге завершилась не в пользу карельских хоккеистов
Динамо-Карелия
Фото: МХК "Динамо-Карелия"

Сегодня в Кондопоге команда «Динамо-Карелия» провела свой первый домашний матч в чемпионате МХЛ в 2026 году. В гости приехала команда «Локо» из Ярославля.

Навязать равную борьбу превосходящему по силе сопернику наши хоккеисты не смогли. В итоге они пропустили много шайб и проиграли со счетом 2:9.

В турнирной таблице «Динамо-Карелия» располагается на 37-м месте. В активе команды 9 побед в 43 играх.

Ранее сообщалось о том, что легкоатлетка из Карелии взяла медаль первенства России.

Метки: 
динамо-карелия
Хоккей
мхл
новости Карелии