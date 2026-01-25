Умер российский музыкант Юрий Рыманов

Ушел из жизни российский музыкант и композитор Юрий Рыманов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Рыманов скончался в возрасте 69 лет. Причина его смерти не уточняется.

Юрий Рыманов с 1998 по 2000, а также с 2002 по 2008 годы был гитаристом группы «Любэ». Затем он выступал в составе ВИА «Лейся, песня». Также в определенный период своей карьеры он сотрудничал с Владимиром Высоцким.

Ранее сообщалось о том, что умер российский телеведущий и режиссер Александр Олейников.