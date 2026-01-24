Умер российский телеведущий и режиссер Александр Олейников

В возрасте 60 лет ушел из жизни известный российский телеведущий, режиссер и продюсер Александр Олейников. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Олейникову стало плохо в 5 часов утра 24 января. Ему вызвали скорую помощь. В карете медиков режиссер скончался. Причина его смерти пока не установлена.

Александр Олейников работал на телевидении с 1985 года. Был ведущим одного из сезонов программы «Вечерний Ургант». Занимал руководящие должности на центральных телеканалах. Также он занимался созданием и продюсированием фильмов и сериалов, один из последних его проектов - сериал «Художник».

Ранее сообщалось о том, что в возрасте 61 года умерла российская актриса Елена Торшина.