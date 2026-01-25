Россиянам рассказали о смертельной дозе алкоголя

Гастроэнтеролог Ольга Чистик рассказала о том, что единой смертельной дозы алкоголя не существует. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметила медик, один и тот же объем алкоголя дает разную концентрацию в крови у разных людей. На концентрацию оказывают влияние вес и пол человека, скорость употребления, крепость напитка, прием лекарств, болезни печени, сердца, легких и мозга.

«Врачи ориентируются на анализы, а не на то, сколько бокалов было выпитого. При концентрации около 0,3-0,4 процента человек уже в зоне риска комы и смерти. Выше 0,4 процента уровень считают потенциально летальным: резко растет риск остановки дыхания и сердца»,

- предупредила Чистик.

Как подчеркнула врач, при большом количестве употребленного спиртного подавляются центры мозга, отвечающие за дыхание, сердцебиение и контроль температуры. Это приводит к смерти человека.

Ранее сообщалось о том, что страуса ловили на заснеженном поле в Ленинградской области.