Сбежавшего страуса ловили в заснеженном поле в Ленобласти

В Ленинградской области молодой страус убежал с фермы и стал носиться по заснеженным полям. Ловили его несколько часов, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел еще в новогодние праздники, но стало известно о нем только сейчас. Сбежавшего страуса ловили в полях с 9 до 16 часов. В итоге его удалось отловить и вернуть домой.

Как рассказала хозяйка птицы, она держит небольшую ферму-зоопарк уже 10 лет. Молодых страусов у нее трое, но сбегает только один, причем не в первый раз.

