25 января 2026, 14:44
Авария оставила без света крупный район Петрозаводска
Электричество пропало в домах на Перевалке
Фото: «Петрозаводск говорит»
Сегодня в 13:20 в Петрозаводске произошло отключение электричества в районе Перевалка. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, причиной отключения стала авария на централизованных сетях. Ведутся ремонтные работы, срок их окончания не указан.
