Авария оставила без света крупный район Петрозаводска

Сегодня в 13:20 в Петрозаводске произошло отключение электричества в районе Перевалка. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, причиной отключения стала авария на централизованных сетях. Ведутся ремонтные работы, срок их окончания не указан.

Ранее сообщалось о том, что проверки на дорогах пройдут в понедельник в Петрозаводске.