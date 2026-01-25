25 января 2026, 14:38
Скалолаз забрался без страховки на 500-метровый небоскреб
Смельчак из США покорил знаменитый небоскреб на Тайване
Фото: «Петрозаводск говорит»
На Тайване американский скалолаз Алекс Хоннольд покорил 500-метровый небоскреб «Тайбэй 101». Об этом сообщает CNN.
По данным источника, 40-летний мужчина потратил на восхождение на здание высотой 508 метров 91 минуту. При этом он карабкался по небоскребу без страховки.
Американец стал известен в 2017 году, когда покорил неприступную скалу Эль-Капитан высотой 910 метров. Он забрался на нее за 3 часа 56 минут.
Ранее сообщалось о том, что мужчина пытался выдать расправу над другом на охоте за случайность.