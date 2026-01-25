Скалолаз забрался без страховки на 500-метровый небоскреб

На Тайване американский скалолаз Алекс Хоннольд покорил 500-метровый небоскреб «Тайбэй 101». Об этом сообщает CNN.

По данным источника, 40-летний мужчина потратил на восхождение на здание высотой 508 метров 91 минуту. При этом он карабкался по небоскребу без страховки.

Американец стал известен в 2017 году, когда покорил неприступную скалу Эль-Капитан высотой 910 метров. Он забрался на нее за 3 часа 56 минут.

