Легкие снегопады пройдут в понедельник в Карелии

Завтра, 26 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -13,-15°С, днем -12,-14°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшой снег. Местами по северным районам гололедно-изморозевое отложение. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -10,-15°С, местами до -18°С, днем -9,-14°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -11-13, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже -13-14, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -10-12, пасмурно, небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме.