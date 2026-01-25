25 января 2026, 17:42
Туберкулез выявили у сотрудника школы в Петербурге
Дезинфекцию провели в учебном заведении в Северной столице после выявления туберкулеза у сотрудника
В Санкт-Петербурге у сотрудника одной из школ выявили туберкулез. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
По данным источника, заболевший сотрудник госпитализирован, он проходит лечение. В учебном заведении проведена дезинфекция. Также проводится обследование школьников. Родителей просят не паниковать.
