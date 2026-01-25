Раумо недоволен сотрудницей конвоя, которая шумела в машине

22 января в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение нашумевшего уголовного дела, возбужденного против гражданина России и Финляндской Республики Алекси Раумо. Бывший внештатный советник Главы РК, экс-директор Центра по привлечению иностранных инвестиций (в настоящее время центр «Мой бизнес») и в прошлом заместитель директора Корпорации развития РК обвиняется в мошенничестве, взятках и присвоении служебного ноутбука.

Заседание проходило в атмосфере эмоционального напряжения, старательно поддерживаемого подсудимым. Началось оно традиционно: с рассмотрения ходатайств, с завидной регулярностью направляемых Раумо в адрес суда.

Одно из ходатайств было связано с претензиями к условиям содержания подсудимого под стражей. Раумо пожаловался, что не получает вовремя еду, воду и лишен возможности регулярного принимать лекарственные препараты.

«Кроме того, сотрудник конвойной полиции, некая женщина примерно пятидесяти лет в очках, зачем-то начала бить железным предметом по металлической решетке русского автомобиля, где я находился, тем самым вызвав краткосрочную потерю слуха и нанося вред здоровью», - сообщил подсудимый, попросив судью Оксану Булаеву вынести частное представление. Подробности здесь.