11 декабря 2025, 16:56
Мир

Более 600 экспонатов украли из музея в Великобритании

Кража артефактов из Бристольского музея произошла под покровом ночи
мошенник
Фото: freepik

Грабители в Великобритании украли более 600 ценных артефактов из коллекции Бристольского музея, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на полицию Эйвона и Сомерсета.

Преступление произошло ночью 25 сентября. Четыре мужчины проникли в здание в районе Камберленд-роуд, где размещались экспонаты из коллекции Бристольского музея, посвященной Британской империи и британскому Содружеству.

Украденные предметы представляли культурную ценность, многие из них были пожертвованы музею. Грабители попали на камеры видеонаблюдения. Правоохранители попросили помощи у граждан в установлении их личностей.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о новом экспонате музея лодок.

Обсудить
Метки: 
музей
грабители
экспонат