11 декабря 2025, 16:56
Более 600 экспонатов украли из музея в Великобритании
Кража артефактов из Бристольского музея произошла под покровом ночи
Фото: freepik
Грабители в Великобритании украли более 600 ценных артефактов из коллекции Бристольского музея, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на полицию Эйвона и Сомерсета.
Преступление произошло ночью 25 сентября. Четыре мужчины проникли в здание в районе Камберленд-роуд, где размещались экспонаты из коллекции Бристольского музея, посвященной Британской империи и британскому Содружеству.
Украденные предметы представляли культурную ценность, многие из них были пожертвованы музею. Грабители попали на камеры видеонаблюдения. Правоохранители попросили помощи у граждан в установлении их личностей.
Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о новом экспонате музея лодок.