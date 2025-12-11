Более 600 экспонатов украли из музея в Великобритании

Грабители в Великобритании украли более 600 ценных артефактов из коллекции Бристольского музея, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на полицию Эйвона и Сомерсета.

Преступление произошло ночью 25 сентября. Четыре мужчины проникли в здание в районе Камберленд-роуд, где размещались экспонаты из коллекции Бристольского музея, посвященной Британской империи и британскому Содружеству.

Украденные предметы представляли культурную ценность, многие из них были пожертвованы музею. Грабители попали на камеры видеонаблюдения. Правоохранители попросили помощи у граждан в установлении их личностей.

