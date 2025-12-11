Колбаса, помидоры и другие продукты подешевели в Карелии

В Карелиястате рассказали об изменении цен на полках продуктовых магазинов республики за неделю со 2 по 8 декабря. Данные приводятся на сайте ведомства.

Так, за неделю подорожали картофель (1,4%), огурцы (1,1%), молоко (1,2%), чай (1,5%). В то же время снизились цены на помидоры (4,2%), морковь (1,1%), колбасу, подсолнечное масло, маргарин, рис, гречку (1,2 - 2,4%).

Мониторинг цен на продукты ведется в магазинах Сегежи, Костомукши и Петрозаводска.

Ранее сообщалось о том, что цены на бензин изменились в республике.