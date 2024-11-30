С убитой женщиной-адвокатом простятся сегодня в Петрозаводске

С Ириной Ивачевой, убитой, предположительно, певцом и бывшим полицейским, простятся в Петрозаводске и Повенце в один день. Об этом сообщили в паблике «Медвежьегорск Online».

30 ноября с 10:00 до 11:00 прощание пройдет в траурном зале на Вольной в Петрозаводске. В 18:00 прощание с Ириной Ивачевой состоится на улице Титова, 5, в Повенце.

Похоронят убитую женщину-адвоката 1 декабря в поселке Пиндуши. // фото unsplash.com