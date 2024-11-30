Карантин по хламидиозу ввели в одном из районов Карелии

Карантин по хламидиозу введен на территории Пряжи. Источником инфекции являются мелкие грызуны (мыши-полевки, крысы), основными распространители являются больные бродячие кошки. Если домашняя кошка будет контактировать с зараженной, то может заболеть. Об этом сообщили в государственной ветеринарном кабинете.

Взрослые больные кошки являются выделяют возбудителя со слюной, мочой, спермой и экскрементами. Котята болеют хламидиозом в острой форме, как правило, гибнут. Переболевшие кошки приобретают иммунитет, хотя могут быть и носителями хламидий.

Признаки болезни - повышение температуры, конъюнктивит, ринит, пневмония и поражение мочеполовой системы. Болезнь может протекать в скрытой, острой и хронической формах.

При контакте с больным животным кошачий конъюнктивит может передаваться человеку. Обычно он проходит в легкой форме и менее длителен, чем у кошек. Но следует быть осторожными. При подозрении на хламидиоз владельцу питомца нужно обращаться к ветеринару.

В веткабинете уточнили, что профилактикой хламидиоза служит выполнение правил содержания животного, уничтожение грызунов, изоляция больных животных и соблюдение правил личной гигиены для людей, ухаживающих за заболевшей кошкой. Для иммунопрофилактики заболевания используют вакцины. // фото unsplash.com