Евгений Родионов: «Я как с цепи сорвался»

Текст, фото: Антонина Кябелева

6 октября в Петрозаводском городском суде Евгений Родионов, в прошлом сотрудник полиции, рассказал подробности убийства адвоката из Москвы Ирины Ивачевой, с которой он был в близких отношениях. Родионов обвиняется по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Трагедия произошла 23 ноября 2024 года.

По версии обвинения, Евгений Родионов боялся распространения информации о его прошлых отношениях с Ириной и поэтому заранее спланировал преступление. Встреча состоялась под утро у петрозаводского ресторана «Ели-пели». Ирина села в машину подсудимого. Видимо, между ними произошла ссора. В какой-то момент Ивачева вышла из машины, а Родионов, настаивает прокурор, нанес женщине не менее шести ударов кулаками и стал душить до тех пор, «пока потерпевшая перестала подавать признаки жизни». Затем подсудимый завернул труп в упаковочную полимерную пленку и разместил на заднем сиденье автомобиля. Тело женщины он отвез в район деревни Падозеро, облил труп легковоспламеняющейся жидкостью, поджёг его и засыпал землей.

Версия гособвинения и версия подсудимого расходятся в главном: Евгений Родионов настаивает, что не планировал убийство, а в какой-то момент просто потерял контроль над собой. Подсудимый подробно рассказал, как развивались отношения с жертвой.

Ирина Ивачева и Евгений Родионов вместе работали в полиции, где у них и возник роман. Евгений тогда был женат и воспитывал дочь. Расстались они больше десяти лет назад. Разрыв отношений проходил бурно. По словам подсудимого, Ирина пыталась ворваться в квартиру, чтобы поговорить с его женой, и даже однажды преследовала его на машине, когда он ехал с дочерью. Ивачева уволилась из полиции и переехала в Москву, где занялась адвокатской деятельностью. Евгений тоже сменил место работы, занялся изготовлением мебели, а вечерами выступал в составе арт-группы в петрозаводском ресторане «Ели-пели».

В 2022 году отношения возобновились. Подсудимый утверждает, что инициатором встреч была Ирина, которая нередко приезжала в Петрозаводск, где у нее оставались родственники и друзья. Евгений сказал, что, помня опыт прошлых отношений, он не хотел возобновлять встречи, но Ирина была дружелюбна, уверяла, что она изменилась, повзрослела.

«Инициатива исходила исключительно от нее изначально»,

- сказал подсудимый.

По его мнению, ситуация, когда мужчина разрывает с ней отношения, была для Ивачевой неприемлемой:

«Мужчина не может ее бросить. Только она может бросить мужчину по каким-то своим причинам».

Летом 2024 года Ирина отдыхала в компании друзей в ресторане «Ели-пели». Евгений рассказал, что она предложила интим, так сказать, без взаимных обязательств, ухаживаний и подарков. Родионов утверждает, что не раз пытался прекратить эти взаимоотношения, но каждый раз не мог настоять на окончательном разрыве из-за своего мягкого характера. При этом, если верить Родионову, Ирина откровенно помыкала им, часто сердилась, стала требовать дорогостоящие подарки. Как бы то ни было, Родионов, который к тому моменту развелся с женой, не мог устоять перед Ириной:

«Я просто в силу, может быть, своего мягкого характера не мог в какой-то момент просто сказать: «Все, хватит, мы заканчиваем, все, пока». Она каждый раз после этих ссор как-то находила ко мне какой-то ключ, что я продолжал с нею общаться. Как-то ловко она знала, на какую клавишу нажать, чтобы воспроизвести нужные ноты».

23 ноября около двух часов ночи Ивачева, рассказал подсудимый, попросила ее забрать. Родионов уточнил адрес, куда подъехать. Ирина не ответила, позднее сообщив, что уже подъезжать не нужно. Родионов при этом домой не поехал, а отправился в район, где живет подруга Ивачевой. По его версии, он таким образом пытался обезопасить «свое душевное спокойствие», чтобы избежать на следующий день выяснения отношений. Примерно через час Ирина Ивачева сообщила, что находится в ресторане «Ели-пели», но заезжать за ней не надо. Родионов все же поехал к ресторану и стал ее ждать, так как понимал, что заведение в любом случае скоро закроется.

И действительно, Ирина через какое-то время послала сообщение, дескать, ты где? Из ресторана Ивачева вышла с женщиной по имени Надя и молодой парой студентов, которая направлялась в ночной клуб. Родионов развез приятелей Ирины, и они отправились домой к подсудимому.

По словам Родионова, Ирина была в хорошем настроении, хоть и явно перебрала с алкоголем. Ирина попросила остановиться, так как хотела подышать воздухом. Родионов заехал на площадку около автотрассы, Ирина вышла из машины. Затем она вернулась в автомобиль, но неожиданно решила идти пешком. Как уверяет подсудимый, он пытался ее остановить. Родионов сказал, что Ивачева поскользнулась, и упала на спину рядом с машиной. Он пытался ее поднять, но тоже упал, случайно ударив коленом по лицу жертвы. Евгений уверяет, что не бил Ирину.

По версии Евгения Родионова, Ирина стала обвинять его в том, что он ее ударил, и угрожать его семье.

«Я не знаю, что на меня нашло. Я как с цепи сорвался»,

- признался подсудимый.

По его словам, он хотел, чтобы Ирина замолчала:

«Когда все закончилось, когда настала тишина, я очнулся, а рука на шее. Я руку отдернул, но уже было поздно».

Вспоминая об этом, подсудимый не смог сдержать слезы. «Я не хотел ее убивать», - с трудом вымолвил он и попросил прощения.

Дальше, по его словам, он впал в паническое состояние. Он пытался спрятать тело, сначала отправившись в Лососинное, потом в район Университетского городка. Но затем вспомнил, что знает подходящее место в районе деревни Падозеро. Явку с повинной Евгений дал через несколько дней после того, как его задержали. Первоначально он пытался представить убийство как несчастный случай.

Суду еще предстоит оценить правдивость показаний подсудимого. Его допрос продолжится 20 октября.