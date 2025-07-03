Сестра убитого адвоката отказалась принять извинения подсудимого

Текст, фото: Антонина Кябелева

3 июля в Петрозаводском городском суде началось рассмотрение громкого уголовного дела, связанного с убийством московского адвоката Ирины Ивачевой. На скамье подсудимых ее знакомый, в прошлом сотрудник полиции Евгений Родионов. Его защищает адвокат Виктор Бережной. Дело рассматривает судья Оксана Тарлыкова.

В судебном заседании приняла участие родная сестра Ирины – Ольга Волкова, которая проходит по делу в качестве потерпевшей.

Прокурор Сергей Спиридонов зачитал обвинительное заключение. Трагедия произошла ночью 23 ноября 2024 года. Ивачева и Родионов были давно знакомы, вместе работали в полиции, в прошлом у них были романтические отношения. Ирина уехала в Москву, получила статус адвоката. Родионов тоже уволился из правоохранительных органов, занимался изготовлением мебели и участвовал в проведении развлекательных мероприятий. Как рассказала сестра погибшей, Ирина приехала в Петрозаводск, чтобы навестить родителей, так как отец готовился к операции, и отметить своей день рождения. Ольга Волкова заметила, что у Ирины и ее подруги Юлии день рождения был в один день – 24 ноября, и они хотели отметить его вместе.

По версии обвинения, Евгений Родионов боялся распространения информации об его прошлых отношениях с Ириной и поэтому заранее спланировал преступление. Встреча состоялась хорошо за полночь у петрозаводского ресторана «Ели-пели». Ирина села в машину подсудимого, и они выехали за пределы города. Видимо, между ними произошла ссора. В какой-то момент Ивачева вышла из машины, а Родионов, настаивает прокурор, нанес женщине не менее шести ударов кулаками и стал душить до тех пор, «пока потерпевшая не перестала подавать признаки жизни».

Затем подсудимый завернул труп в упаковочную полимерную пленку и разместил на заднем сиденье автомобиля. Тело женщины он отвез в район деревни Падозеро, облил труп легковоспламеняющейся жидкостью, поджог его и засыпал землей.

Евгений Родионов факт убийства признает, но категорически не согласен с тем, что он заранее планировал убийство:

«Это не в моих моральных принципах».

Сестра жертвы сказала, что до убийства Ирины с Родионовым никогда не сталкивалась и даже не слышала о его существовании. По словам Волковой, ночью 23 ноября Ирина отправилась в ресторан «Ели-пели». Туда ее отвез друг – Иван, которого в ресторан не пустили, так как он был неподобающе одет. Сославшись на информацию, полученную во время следствия по делу, потерпевшая сказала, что в ресторане Ирина встретила знакомых, и их потом по домам развозил Родионов.

Адвокат подсудимого Виктор Бережной уточнил у Ольги Волковой, известно ли ей, что Родионов готов передать ей изъятые у него 390 тысяч рублей и свой автомобиль в качестве возмещения морального время?

Потерпевшая ответила утвердительно, заметив, что уже получила часть компенсации. О своей сестре Волкова сказала, что та стремилась помогать людям, всегда готова была прийти на помощь, но «могла что-то острое сказать, чтобы задеть чувства человека». Бережной спросил, насколько строгого наказания заслуживает Родионов?

«Хотелось бы, конечно, как можно строже»,

- заметила потерпевшая.

«Я не жду прощения от вас, но, тем не мнее, прошу прощения искренне. Я сам отец и прекрасно понимаю, что это такое, какая это утрата, какая незаживающая боль потерять близкого человека»,

- сказал Евгений Родионов, добавив, что все произошло спонтанно.

Ольга Волкова извинений не приняла: «Нет, понять родителей вы не сможете». Потерпевшая сказала, что планирует увеличить свои исковые требования к Родионову до 1 миллиона рублей.

В ходе судебного заседания была исследована явка с повинной, которую Евгений Родионов дал 26 ноября. Тогда он заявил, что Ивачева была нетрезва, вышла из машины. Он попытался вернуть ее в автомобиль, женщина стала сопротивляться и упала. Родионов случайно упал на нее, попытался привести в чувства, но не смог. О том, что он ее душил, подсудимый умолчал. Очевидно, что в первоначальной версии произошедшего Евгений Родионов попытался представить убийство как несчастный случай.

Судя по словам Виктора Бережного, сказанного за пределами зала судебных заседаний, защита будет настаивать на непредумышленном убийстве. И для этого есть веские аргументы. К моменту трагедии Родионов уже развелся со своей женой. Так что он вряд ли серьезно волновался о том, что бывшая супруга или дети узнают о его давней привязанности. А именно этот мотив выдвигает гособвинение.

Но в любом случае впереди еще допросы свидетелей и самого Родионова, который сказал, что готов дать показания в любое время. Следующее судебное заседание запланировано на 7 июля. © «Петрозаводск говорит»