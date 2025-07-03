Походка может раскрыть болезни человека

"Lenta.ru" поделилась: нарушения в походке могут быть признаком заболеваний нервной или кровеносной системы. Также это может быть связано с неправильной работой мышц.

Слабость мышц таза, бедер или патология тазобедренных суставов может проявляться в утиной походке, то есть человек переваливается с ноги на ногу. Когда человек высоко поднимает ногу и резко опускает стопу, это может быть признаком поражения малоберцового нерва или грыжи в пояснице.

Хромота возникает из-за боли в суставе при артрозе или после травмы. Если человек ходит на полусогнутых, это может быть признаком слабости связок или хронических заболеваний суставов. Шаркающая походка предупреждает о неврологических заболеваниях, например болезни Паркинсона. © «Петрозаводск говорит»