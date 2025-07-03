03 июля 2025, 18:25
Общество

Походка может раскрыть болезни человека

Нарушения в походке могут говорить о проблемах со здоровьем
10 тысяч шагов, польза ходьбы
Фото: freepik

"Lenta.ru" поделилась: нарушения в походке могут быть признаком заболеваний нервной или кровеносной системы. Также это может быть связано с неправильной работой мышц.

Слабость мышц таза, бедер или патология тазобедренных суставов может проявляться в утиной походке, то есть человек переваливается с ноги на ногу. Когда человек высоко поднимает ногу и резко опускает стопу, это может быть признаком поражения малоберцового нерва или грыжи в пояснице. 

Хромота возникает из-за боли в суставе при артрозе или после травмы. Если человек ходит на полусогнутых, это может быть признаком слабости связок или хронических заболеваний суставов. Шаркающая походка предупреждает о неврологических заболеваниях, например болезни Паркинсона. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
походка
здоровье
неврология
мышцы
болезнь