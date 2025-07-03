Предпринимательницу из Сортавалы уличили в мошенничестве

Пресс-служба МВД по Республике Карелия сообщила о мошенничестве в особо крупном размере: предпринимательница из Сортавалы купила у своей же автономной некоммерческой организации земельные участки. Теперь ее привлекли к уголовной ответственности.

55-летняя директриса АНО разделила земельный участок организации общей стоимостью 20 миллионов на три части и продала их самой себе за 365 тысяч рублей. После этого женщина использовала землю для туристического бизнеса.

Правонарушительницу привлекли к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. © «Петрозаводск говорит»