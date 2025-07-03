Мальчик, пострадавший в Шереметьево, идет на поправку

Иностранец ждал рейс, но неожиданно решил избить маленького ребенка: схватил его за голову и бросил на пол. Мужчину привлекли к уголовной ответственности, ему грозит лишение свободы, об этом сообщил "Коммерсантъ".

У ребенка выявили тяжелую черепно-мозговую травму, открытый перелом костей черепа, перелом основания и свода черепа, небольшая субдуральная гематома. Сейчас состояние мальчика стабильное, он пришел в себя. Врачи перевели его из реанимации в общее отделение и продолжили терапию.

Правонарушитель - 31-летний иностранный гражданин. Его обвинили по ч. 3 ст. 30, п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ - покушение на убийство малолетнего в беспомощном положении из хулиганских побуждений. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. © «Петрозаводск говорит»