03 июля 2025, 17:44
Общество

Мальчик, пострадавший в Шереметьево, идет на поправку

Мужчина по непонятным причинам избил ребенка в аэропорту
ребенок с игрушкой
Фото: freepik

Иностранец ждал рейс, но неожиданно решил избить маленького ребенка: схватил его за голову и бросил на пол. Мужчину привлекли к уголовной ответственности, ему грозит лишение свободы, об этом сообщил "Коммерсантъ". 

У ребенка выявили тяжелую черепно-мозговую травму, открытый перелом костей черепа, перелом основания и свода черепа, небольшая субдуральная гематома. Сейчас состояние мальчика стабильное, он пришел в себя. Врачи перевели его из реанимации в общее отделение и продолжили терапию. 

Правонарушитель - 31-летний иностранный гражданин. Его обвинили по ч. 3 ст. 30, п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ - покушение на убийство малолетнего в беспомощном положении из хулиганских побуждений. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Шереметьево
ребенок
детская травма
неадекватное поведение
уголовная ответственность