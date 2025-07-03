03 июля 2025, 17:23
ПетрГУ вошел в топ-20 по уровню зарплат выпускников
Данные были собраны по всей России
Фото: «Петрозаводск говорит»
Пресс-служба ПетрГУ поделилась: опорный вуз Карелии занимает 20 место в рейтинге зарплат выпускников. Данные собраны из резюме на соискание работы в правовой сфере.
Средняя зарплата выпускников ПетрГУ составляет 80 тысяч рублей в месяц. Также было отмечено: 56 % выпускников остаются работать в столице Карелии.
Всего в рейтинге участвовало 60 вузов из 39 городов России. Данные для рейтинга собирались за 2019–2024 года. © «Петрозаводск говорит»