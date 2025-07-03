В Карелии раскрыли убийство пятнадцатилетней давности

Заказчик выселил жертву из его же квартиры, а чтобы устранить свидетеля, заплатил за убийство. Исполнителей уже привлекли к уголовной ответственности по двум статьям, сообщила пресс-служба следственного комитета Карелии.

В 2008 году заказчик незаконно переехал в квартиру потерпевшего, а его выселил в неблагоустроенный дом. Мужчина решил избавиться от свидетеля и нанял двух исполнителей убийства, заплатив им по 10 тысяч. Они вывезли жертву в лес и избили ее до смерти. Тело оставили на месте, его нашли на следующий день.

Один из исполнителей признал вину и выдал соучастников. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 8 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. © «Петрозаводск говорит»