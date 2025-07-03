Бензин продолжает дорожать на АЗС Карелии

В Карелиястате рассказали об изменении цен на топливо в нашей республике за неделю с 24 по 30 июня.

По информации статистического ведомства, за указанный период бензин марки АИ-92 стал дороже на 0,3%, бензин марки АИ-95 вырос в цене так же. Дизельное топливо стало дороже на 0,1%.

Мониторинг цен на топливо ведется в трех городах Карелии - в Сегеже, Костомукше и Петрозаводске. © «Петрозаводск говорит»