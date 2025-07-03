03 июля 2025, 16:57
Бензин продолжает дорожать на АЗС Карелии
В Карелиястате рассказали об изменении цен на топливо
Фото: unsplash / Engin Akyurt
В Карелиястате рассказали об изменении цен на топливо в нашей республике за неделю с 24 по 30 июня.
По информации статистического ведомства, за указанный период бензин марки АИ-92 стал дороже на 0,3%, бензин марки АИ-95 вырос в цене так же. Дизельное топливо стало дороже на 0,1%.
Мониторинг цен на топливо ведется в трех городах Карелии - в Сегеже, Костомукше и Петрозаводске. © «Петрозаводск говорит»