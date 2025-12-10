Не так страшен образ будущего Карелии, как его малюют

фото: из личного архива Александра Чаженгина, сгенерированы с помощью ИИ

Недавно экспертный клуб Карелии представил на суд общественности концепцию нашей республики, сформулировав её образ будущего как «Форпост Русского Севера». Многих откровенно пугает этот военизированный пункт, который вышел на первое место, опередив культуру, образование, историю, туризм... Почему Карелия — форпост, зачем России нужен этот передовой сторожевой пост (так слово определяют словари), и что же в будущем будет с нашим таким милым сердцу культурно-интеллектуальным образом республики — об этом мы поговорили с общественным деятелем, членом экспертного клуба Александром Чаженгиным.

- Александр Валентинович, давайте напомним нашим читателям историю создания экспертно-дискуссионного клуба. Когда он начал свою работу, кто в него вошёл и зачем?

- Экспертно-дискуссионный клуб впервые собрал Максим Мазуровский почти год назад для обсуждения насущных проблем региона с приглашенными экспертами федерального уровня – группой Сергея Переслегина, известного историка, философа, публициста и прогнозиста. По приглашению Максима в совместной работе с экспертами со старта приняли участие более сорока карельских общественников, представителей абсолютно разных сфер нашей жизни. Среди них много известных в республике людей: ученые, имеющие практический опыт госуправления, например, два доктора наук Валерий Шлямин и Юрий Савельев, предприниматели, организаторы публичных событий, как сейчас модно говорить представители «креативной индустрии», представители общественных организаций, в том числе, и профсоюзов и просто активные граждане - профессионалы в своих сферах. Главная цель участия подавляющего большинства из них – внести свой вклад в будущее Карелии, сформировать цели и смыслы развития родного края. Не претендуя на истину в последней инстанции, мы пытаемся определить направления работы республики в ближайшие десятилетия, в кардинально изменившихся отношениях в мире, в том числе и с нашим западным соседом. С помощью федеральных экспертов в ходе интерактивных мозговых штурмов за несколько встреч группа наиболее активных участников сформировала собственное видение образа будущего Карелии и предложила его для широкого обсуждения.

- Почему, по вашему мнению, было важно сформулировать образ будущего Карелии?

- В последние годы складывается впечатление, что Карелия утратила объединяющие людей смыслы совместной работы для процветания региона. Свидетельства тому – катастрофическая демографическая ситуация последних десятилетий, явный отток наиболее активных молодых кадров, утрата ориентиров и целевых жизненных установок многих жителей республики. Отсюда рост негативных явлений в нашей жизни. Это повышенная тревожность, алкоголизм, наркомания, социальная апатия и потеря интереса к собственному развитию. Без понимания куда и зачем двигается регион, без целевых установок и сформулированных задач мы так и будем терять по десять тысяч населения в год, и в конце концов территория окончательно обезлюдеет. Кроме того, Карелия всегда находится в конкурентной среде наших соседей: культурной столицы России – Санкт-Петербурга, Арктического центра России – Мурманской области, да и Финляндия остается точкой притяжения. Если мы не сможем предложить новое видение, отток населения, молодежи и специалистов будет продолжаться.

- Форпост Русского Севера — что это значит? Мы собираемся долго с кем-то воевать?

- Мы - нет, о чем неоднократно заявлял Президент РФ В. В. Путин. А вот с нами, судя по потоку информации в западных (в том числе, и финских) СМИ и заявлениям западных политиков и военных - да! Сегодня мы каждый день видим очередные учения военного натовского контингента с названиями «Карельский меч», «Карельское копье» и «Северный топор», не оставляющих сомнений в их целях, на нашей западной границе, вдоль которой уже развернуто 50 000 единиц воинского контингента и предполагается его наращивание до 280 000 человек. В Финляндии созданы НАТОвские базы, с ее территории «залетают» БПЛА в сторону северных портов, военных аэродромов на берегах Белого моря, в Ленинградскую область и в сторону Санкт-Петербурга. Ведь наивных людей, верящих, что эти БПЛА летят с территории Украины, уже не осталось.

Финляндия провела ревизию всех бомбоубежищ и гордо заявила, что 87% населения обеспечены защитными сооружениями на случай военного конфликта. История 20 века показывает, что трижды территория нашего западного соседа становилась источником интервенции на российскую Карелию (в 1918, в 1922 и в 1941 годах). У власти в Финляндии – реваншистское правительство, провозгласившее курс на максимальную конфронтацию с Россией. Для меня это еще и личная история. Мой дед – Федор Федорович Машаров, будучи начальником штаба бригады красных курсантов в 1918 и в 1922 годах, разработал два блестящих плана по разгрому штабов финских интервентов в Видлице и в ходе Кимасозерского похода отряда Тойво Антикайнена по финским тылам, за что получил высший орден РСФСР – «Красного знамени». Мы - наследники наших предков и обязаны быть достойны их памяти.

Опять же, слово «форпост» имеет много смыслов. Передовой пост торговли, культуры, развития цивилизации на ее границах – это тоже про передний край. Это и есть – культурные коды Карелии, мы всегда на передовой, мы – лицо и «представительство» нашей огромной страны, обращенное на Запад. Этой роли нам не избежать из-за географического положения.

- В предложенной концепции пять рубежей — кроме военного, есть еще религиозный, культурный, экономический и историко-цивилизационный. Наверное, под общим понятием «культура» прячется и образование, а в «экономике» есть и туризм. Но жителям Карелии всё же привычнее думать про свой регион как «туристически привлекательный», «место силы и перезагрузки», «край озёр и рек»... Теперь всё это отменяется?

- Мы не предлагаем ничего отменять. Более того, в перечне конкретных проектов, готовящихся под образ будущего, есть предложения для всех перечисленных сфер нашей жизни. Тем не менее уже понятно, что опора только на туризм, экологичность и природные приоритеты не создает необходимых условий для поступательного развития. Нужна новая промышленная, технологическая политика, новые нетрадиционные подходы к экономике республики, чтобы она была направлена на привлечение в регион образованных, высококвалифицированных кадров, на наполнение территории людьми. Для этого необходим проектный подход формирования экономической политики, привлечения инвестиций, антикоррупционный механизм контроля за средствами, привлекаемыми в регион.

- Допустим, житель крупного российского города — Москвы, Санкт-Петербурга или Новосибирска — переедет жить в Карелию. Какие плюсы и минусы у такого решения? Чем жизнь в нашей республике будет кардинально отличаться от жизни в мегаполисе?

- Если решить вопросы защищённости и безопасной жизни в Карелии, а они разрешимы, то жизнь у нас отличается размеренностью и спокойствием, близостью с природой, карельскими лесами, озерами, реками и болотами. При появлении новых подходов формирования экономической политики региона могут быть созданы условия реальной конкуренции высокооплачиваемых рабочих мест, доходов специалистов. Новые предприятия и развитие существующих потребуют рабочих рук и кадрового наполнения специалистами. Учебные заведения заполнятся не только платными местами, обеспечивающими их выживание, но и заказами на подготовку необходимых кадров для производства и бизнеса. Конечно, мы понимаем, что это все выглядит, как красивая сказка. Но без мечты и «нереальных» планов никто никогда ничего не построил. Россия – страна «кремлевских мечтателей», а Карелия – край суровых «упертых» людей в достижении общих целей.

- Вы сами живёте в Карелии, никуда отсюда не уезжаете. И у вас четверо детей, для которых вы, конечно, хотели бы самого прекрасного будущего. Оно будет прекрасным? Или лучше в ближайшие 20 лет из «форпоста» уезжать?

- Думаю, что при условии появления понятных целей, конкретных задач и проектов развития в регионе, уехавшие начнут возвращаться. Будущее региона должно стать прекрасным и это зависит только от нас всех. Давайте работать вместе.