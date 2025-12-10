10 декабря 2025, 16:31
Дым окутал подъезд пятиэтажки в Карелии
В Сортавале неисправный электрощиток перепугал людей
Фото 38-й пожарно-спасательной части
Сегодня в 4:54 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Победы в Сортавале. Об этом сообщает паблик 38-й пожарно-спасательной части.
На место было направлено три единицы техники. В одном из подъездов стоял густой дым. На четвертом этаже специалисты обнаружили горящий электрощиток. На место был вызван электрик.
В результате инцидента никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается.
