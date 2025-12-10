Два дня подряд будут греметь взрывы на карьере в Карелии

В Медвежьегорском районе 12-13 декабря пройдут взрывные работы на карьере месторождения Гранитная Сельга. Об этом сообщает паблик администрации района.

По данным источника, работы запланированы в период с 8:00 до 20:00. Нахождение людей в радиусе 800 метров от места взрывов будет запрещено. По периметру опасной зоны выставят посты охраны. Перед взрывами будет слышна сирена.

