10 декабря 2025, 12:13
Два дня подряд будут греметь взрывы на карьере в Карелии
Жителей Медвежьегорского района просят не пугаться громких звуков
Фото: freepik
В Медвежьегорском районе 12-13 декабря пройдут взрывные работы на карьере месторождения Гранитная Сельга. Об этом сообщает паблик администрации района.
По данным источника, работы запланированы в период с 8:00 до 20:00. Нахождение людей в радиусе 800 метров от места взрывов будет запрещено. По периметру опасной зоны выставят посты охраны. Перед взрывами будет слышна сирена.
