Ученик открыл стрельбу в школе в Ленобласти

В Ленинградской области подросток устроил стрельбу из пневматического пистолета в школе. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, инцидент случился 9 декабря в поселке Рябово. 17-летний ученик принес в школу пневматическое оружие и на перемене начал стрелять. Одна из пуль попала в 14-летнего восьмиклассника. Мальчика госпитализировали, у него диагностировали ушиб передней брюшной стенки. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

На место прибыла полиция. Пистолет у подростка изъяли, выяснилось, что он купил оружие у сверстника за 1700 рублей. Юноша задержан на двое суток. Случившееся квалифицировано как хулиганство с применением оружия.

