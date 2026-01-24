Дошкольника утопили в квартире в Москве

В Москве в одной из квартир было найдено тело ребенка 2020 года рождения с признаками утопления. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, сообщает ГСУ СК по городу.

По данным Следственного комитета, трагедия произошла 24 января в квартире жилого дома на улице Братеевской. На месте работают следователи и криминалисты.

На причастность к совершению преступления проверяется мать ребенка. Как пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру столицы, женщина призналась в совершении преступления. Ей будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее сообщалось о том, что мужчина пропал между Петрозаводском и Калугой.