24 января 2026, 14:53
Дошкольника утопили в квартире в Москве
Жительницу столицы подозревают в убийстве своего малолетнего сына
Фото СК Москвы
В Москве в одной из квартир было найдено тело ребенка 2020 года рождения с признаками утопления. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, сообщает ГСУ СК по городу.
По данным Следственного комитета, трагедия произошла 24 января в квартире жилого дома на улице Братеевской. На месте работают следователи и криминалисты.
На причастность к совершению преступления проверяется мать ребенка. Как пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру столицы, женщина призналась в совершении преступления. Ей будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
