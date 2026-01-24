24 января 2026, 13:38
Мужчина пропал между Петрозаводском и Калугой
Волонтеры ищут 58-летнего Александра Иванова, исчезнувшего в середине прошлого лета
Фото "ЛизаАлерт"
Без вести пропал 58-летний Александр Иванов. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».
По данным источника, местонахождение мужчины неизвестно с 1 июля 2025 года. При этом отмечается, что он может находиться в Петрозаводске или в Калуге.
Всех, кто видел этого человека, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
