Мужчина пропал между Петрозаводском и Калугой

Без вести пропал 58-летний Александр Иванов. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».

По данным источника, местонахождение мужчины неизвестно с 1 июля 2025 года. При этом отмечается, что он может находиться в Петрозаводске или в Калуге.

Всех, кто видел этого человека, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

