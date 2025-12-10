10 декабря 2025, 11:52
Общество

В Минобре опровергли фейк о конкурсе среди школьников

Сотрудники министерства призывают соблюдать цифровую гигиену
ребенок пишет
Фото: freepik.com

В ряде СМИ появилась информация о том, что Министерство образования спорта Республики Карелия запустило конкурс сочинений о российском командующем генерал-полковнике Евгении Никифорове, отвечающем за Курское и Харьковское направления на СВО. Сообщается, что старшие классы обязаны писать сочинения, а младшеклассников и вовсе заставляют рисовать портреты генерал-полковника.

Опровержение недостоверной информации опубликовали в паблике карельского ведомства.

«Мы с уважением относимся к военнослужащим и считаем важным чтить героев нашей страны. Министерство регулярно организует мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти. Тем не менее, такого конкурса мы не проводим!».

Сотрудники министерства призывают проверять достоверность информации.

 

Обсудить
Метки: 
минобразования карелии
фейк