В Минобре опровергли фейк о конкурсе среди школьников

В ряде СМИ появилась информация о том, что Министерство образования спорта Республики Карелия запустило конкурс сочинений о российском командующем генерал-полковнике Евгении Никифорове, отвечающем за Курское и Харьковское направления на СВО. Сообщается, что старшие классы обязаны писать сочинения, а младшеклассников и вовсе заставляют рисовать портреты генерал-полковника.

Опровержение недостоверной информации опубликовали в паблике карельского ведомства.

«Мы с уважением относимся к военнослужащим и считаем важным чтить героев нашей страны. Министерство регулярно организует мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти. Тем не менее, такого конкурса мы не проводим!».

Сотрудники министерства призывают проверять достоверность информации.