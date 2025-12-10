Жительница России заключила фиктивный брак с бойцом СВО

В Ульяновской области раскрыта схема, по которой 38-летняя местная жительница попыталась получить выплаты за погибшего 60-летнего участника СВО. Женщина инсценировала беременность и с помощью поддельной справки убедила военнослужащего зарегистрировать брак. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Сын погибшего, оформляя похороны, узнал, что отец тайно женился в феврале на женщине младше себя на 22 года. Со «вдовой» семья не была знакома, на похороны женщина не приехала, но уже на следующий день после погребения подала заявление на выплаты, которые могли составить около 15 млн рублей.

Суд установил: справка о беременности — подложная. На заседании «вдова» признала, что выдумала беременность, а свидетели с ее стороны давали показания за деньги.

Подозрения вызвала и запись о регистрации брака — она появилась в момент, когда, по данным войсковой части, мужчина должен был находиться в зоне боевых действий.

Районный суд признал брак фиктивным, а «вдову» — недостойной права на получение социальных гарантий и единовременной выплаты. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о «золотой» свадьбе супругов Кравцовых.