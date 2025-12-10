Жители Петрозаводска пожаловались на транспорт до нового манежа

Прошло почти два года с момента открытия нового манежа на улице Университетская в районе Древлянка в Петрозаводске. Вопрос транспортной доступности спортивного объекта остается актуальным до сих пор. Свое видение ситуации высказал местный житель в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

По словам автора поста, когда закрывали старый манеж на ул. Герцена, администрация города обещала сделать всё возможное, чтобы дети смогли добираться до нового манежа на ул. Университетской.

«Проблема как была, так и есть. Кроме 32 автобуса, который ходит очень редко, туда ничего не едет. Очень сложно и долго добираться на тренировки и домой. Особенно зимой, после двухчасовых тренировок, дети стоят на остановке по 30-40 минут. Многие дети пропускают тренировки, так как просто не успевают после школы добраться на автобусе, а каждый день оплачивать такси — у родителей денег нет»,

— написал горожанин.

Он выразил сомнения, что городская администрация заинтересована в том, чтобы молодёжь занималась спортом, а не болталась по улицам.

