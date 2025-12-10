На СВО погиб 26-летний военный из Карелии

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Дмитрий Миренков. Об этом сообщает паблик администрации Кемского района.

Военнослужащему было 26 лет. Власти района выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца СВО.

Прощание с Дмитрием Миренковым пройдет в субботу, 13 декабря, в городском траурном зале Кеми.

