Снегопад обрушится на Карелию сегодня ночью

Желтый уровень погодной опасности объявили в Карелии. Предупреждение синоптиков связано со снегопадом. Сильный снег будет идти местами на протяжении ночи.

Предупреждение синоптиков будет действовать с девяти часов вечера 10 декабря и продлится до девяти утра 11 декабря.

О погодной опасности ночью также предупредили в МЧС региона. Ночью в большинстве районов Карелии прогнозируют умеренные, местами сильные осадки, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, по южным районам мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ночью возможен сильный ветер, особенно по южным районам. Ночью температура воздуха ожидается в пределах +2, -3, на севере столбик термометра местами опустится до -7.

Сильный снег ожидается также в Мурманской области. В Ленобласти и Петербурге ожидается сильный ветер.