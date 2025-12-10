Процесс о покушении Зорнякова на Белугу закрыли для прессы

Громкое дело о стрельбе из гранатомета по машине депутата Леонида Белуги на улице Петрозаводска в 2002 году, в результате чего погиб 28-летний водитель, рассматривает Первый Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга.

Предполагается, что стрелком был бывший силовик-депутат и директор Центра спортивной подготовки Карелии Тимур Зорняков. Ему инкриминируют ворох уголовных статей: ст.160 ч.3 (присвоение или растрата); ст.286 ч.3 п.е (превышение должностных полномочий); ст. 30 ч.3 (покушение на преступление), ст.105 ч.2 п.п.а,е,з (убийство); ст.33 ч.4-ст.283.1 ч.1 (виды соучастников/ незаконное получение сведений, составляющих гостайну); ст.105 ч.2 п.п.е,з УК РФ (убийство).

Судья Алексей Лашкивеч закрыл процесс для СМИ в связи с гостайной, как просил адвокат Зорнякова, следователь и мама погибшего. Об этом сообщает телеграм-канал «Долго будет Карелия сниться». Также в качестве пострадавшего в суд явился Леонид Белуга.