Тимура Зорнякова обвиняют в сборе сведений, содержащих гостайну

Петрозаводский городской суд пока не избрал меру пресечения для задержанного 22 мая депутата Петросовета Тимура Зорнякова.

Но продлил задержание до 24 мая, пока проверяются некоторые сведения. Решение по мере пресечения должны будут принять в пятницу.

Заседание проводили в закрытом режиме, но карельских журналистов пустили на оглашение решения. Оказалось, что Зорнякова обвиняют не в экономических преступлениях, а сборе информации, содержащей гостайну, и в попытке получения сведений, содержащих гостайну, сообщает телеграм-канал «Долго будет Карелия сниться».

После задержания был назначен и новый руководитель центра спортивной подготовки, который возглавлял Зорняков. По сообщению «МК в Карелии», исполнять обязанности директора будет Александр Баканчук. // фото «Петрозаводск говорит»