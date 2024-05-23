Дело любителя пьяной езды на Mitsubishi Lancer передали в суд

Уголовное дело в отношении 30-летнего петрозаводчанина передали в суд. Автомобилиста обвиняют в том, что он повторно сел за руль пьяным, сообщили в прокуратуре Карелии.

В 2021 году горожанина уже привлекали к административной ответственности за нетрезвое вождение. А в феврале 2024 года он снова сел за руль своего Mitsubishi Lancer пьяным.

Когда горожанина остановил патруль ГИБДД в поселке Деревянка Прионежского района, он был очень сильно пьян. Концентрация паров эталонов в выдыхаемом им воздухе втрое превышала допустимую норму.

На этот раз возбудили уголовное дело, автомобиль изъяли и наложили на него арест. // фото: freepik.com