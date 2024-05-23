23 мая 2024, 10:40
Депутата Тимура Зорнякова подозревают в экономических преступлениях
Директору центра спортивной подготовки изберут меру пресечения
Сегодня Петрозаводский городской суд должен будет избрать меру пресечения депутата Петросовета и директора центра спортивной подготовки Тимура Зорнякова. Об этом сообщает телеграм-канал «Долго будет Карелия сниться». Его адвокат - бывший зампрокурора Петрозаводска Павел Гравченков находится в отъезде. Его заменит адвокат Анатолий Парфенчиков (родственник губернатора).
Зорняков был задержан накануне у себя дома, в квартире прошли обыски.
По сообщению ГТРК «Карелия», возбуждено уголовное дело, Зорнякова подозревают в совершении экономических преступлений.
В прошлом году квартиру депутата также обыскивали, силовики работали и в его офисе в водно-спортивном центре «Акватика». // фото скриншот видео VK-паблика «Вести-Карелия»