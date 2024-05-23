Житель Карелии год получал пенсию умершей матери

В Олонецком районе 57-летний мужчина год получал выплаты своей умершей матери.

Он не сообщил о смерти родственницы в отделение фонда пенсионного и соцстрахования. В итоге на расчетный счет покойной женщины приходила пенсия, которую тратил сын.

В конце концов, это заметили, возбудили уголовное дело о мошенничестве. На днях состоялся суд. Мужчина признал свою вину. Ему назначили штраф, незаконно полученные деньги он также должен будет вернуть. // фото «Петрозаводск говорит»