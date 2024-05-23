Человек погиб в страшной аварии на юге Карелии

В Сортавальском районе 22 мая произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, инцидент случился в 16:30 на втором километре дороги Рускеала-Кааламо. Водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением из-за превышенной скорости, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево.

В аварии погиб 43-летний водитель, житель Карелии. Обстоятельства случившегося устанавливаются. // Фото ГИБДД