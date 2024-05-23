Пенсионер из Петрозаводска решил стать инвестором и разорился

В полицию Петрозаводска обратился 60-летний мужчина. Пенсионер рассказал, что стал жертвой мошенников и потерял больше миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, ему позвонила некая женщина, которая предложила заняться инвестициями. Петрозаводчанин заинтересовался. Под руководством инструктора мужчина установил приложение и начал вносить на счет деньги. Когда собственные накопления закончились, пенсионер взял несколько кредитов.

В какой-то момент ему на карту была перечислена прибыль - 36 тысяч рублей. Поверив в реальность схемы, горожанин уже не мог остановиться. Но больше никакой прибыли вывести он уже не смог. А его собеседница перестала выходить на связь. Горожанин потерял 1 150 000 рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ведется следствие. // Фото «Петрозаводск говорит»