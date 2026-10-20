Парк на берегу Онего благоустраивают в Петрозаводске

Парк Каменный ручей становится комфортнее для горожан и гостей карельской столицы

Фото со страницы Инны Колыхматовой, vk

В Петрозаводске идет благоустройство парка Каменный ручей в районе Сайнаволок. Об этом рассказала глава города Инна Колыхматова.

По словам чиновницы, на общественной территории оборудованы два пешеходных моста, обустроены дорожки, установлены опоры освещения. Сейчас специалисты монтируют детскую площадку, тренажеры и скамейки в парке. Появятся там и малые архитектурные формы.

Колыхматова выразила надежду, что обновленный парк станет комфортнее для петрозаводчан и гостей нашего города.

Ранее сообщалось о том, что большая стройка закипела под мостом в центре Петрозаводска.