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20 октября 2026
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Общество

В Петрозаводске под Советским мостом закипела большая стройка

Тяжелая техника пришла под мост на берег Лососинки: в центре города решают давнюю проблему
пешеходный мост через реку
фото «Петрозаводск говорит»

Тяжелая техника работает под Советским мостом в центре Петрозаводска.

Строители и чиновники пытаются решить давнюю проблему. По заверениям в городской администрации, к решению вопроса подошли капитально: рабочие демонтируют старые блоки в районе моста через Лососинку, подготовят основание, уложат заново блоки в два ряда, сверху смонтируют ограждение на аллее Тракторостроителей. Пешеходный маршрут востребован у петрозаводчан.

мост, техника, рабочие

 

В парке Ямка продолжается благоустройство: обещают оборудовать дополнительное освещение, рядом с аллеей Тракторостроителей возводят новый мост.

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