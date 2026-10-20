В Карелии нашли мед сомнительного качества

Мед под подозрением: Минсельхоз Карелии подключили к проверке «сверхпродуктивных» пасек

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Россельхознадзор нашел в Карелии сладкую продукцию сомнительного происхождения. В одном случае индивидуальный предприниматель оформил документы на цветочный мед, но продукция не проходила ветеринарно-санитарную экспертизу. На страничке в соцсети указана информация о продаже продукции в торговой точке в Петрозаводске. При этом сопроводительных документов для отправки продукции в точки продаж у предпринимателя оформлены не были. Сведений о площадке магазина в цифровом государственном сервисе тоже не было.

В управлении подчеркнули, что перечисленные нарушения не позволяют подтвердить качество и безопасность продукции и обеспечить ее прослеживаемость от пасеки до прилавка. Другой предприниматель оформил ветеринарный сопроводительный документ на мед и указал, что продукция прошла нужную экспертизу. Но информации в госсервисе о проведенных исследованиях не было. Пчеловодам выдали предостережения.

Еще в одном случае специалистами госветслужбы были оформлены сопроводительные документы на мед. При этом был указан объем произведенной продукции, сильно превышающий возможный с учетом количества пчелосемей в хозяйствах. В некоторых случаях объем продукции был указан в количестве около 400 кг на одну пчелосемью.

Это говорит или о несоответствии учтенного количества пчелосемей фактическому, либо о вводе в оборот продукции неизвестного происхождения. Информацию о несоответствиях направили в Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии.