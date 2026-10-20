Сортавальский округ посетили более полумиллиона жителей Петербурга

За шесть месяцев в Сортавальский округ приехали почти 917 тысяч человек

Фото: «Петрозаводск говорит»

Глава Сортавальского округа Сергей Крупин поделился актуальными данными по туристическому направлению.

По его словам, за первые шесть месяцев 2026 года в округ приехали почти 917 тысяч человек, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Такие показатели турпотока позволяют округу занимать лидирующие позиции в Карелии.

Больше всего путешественников приехало из Санкт-Петербурга — свыше 557 тысяч.

Интерес к территории проявляет все больше иностранцев.

«Поток из Китая удвоился, из Нидерландов — уже 10 000 туристов»,

— отметил Крупин.

Глава округа отметил, что транзитный поток показал уверенный рост: с 415 тысяч в первом полугодии 2025 года до 806 тысяч в 2026 году.