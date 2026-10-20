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20 октября 2026
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Общество

Сортавальский округ посетили более полумиллиона жителей Петербурга

За шесть месяцев в Сортавальский округ приехали почти 917 тысяч человек
набережная Сортавалы
Фото: «Петрозаводск говорит»

Глава Сортавальского округа Сергей Крупин поделился актуальными данными по туристическому направлению.

 По его словам, за первые шесть месяцев 2026 года в округ приехали почти 917 тысяч человек, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Такие показатели турпотока позволяют округу занимать лидирующие позиции в Карелии. 

Больше всего путешественников приехало из Санкт-Петербурга — свыше 557 тысяч. 

Интерес к территории проявляет все больше иностранцев. 

«Поток из Китая удвоился, из Нидерландов — уже 10 000 туристов»,

 — отметил Крупин.

Глава округа отметил, что транзитный поток показал уверенный рост: с 415 тысяч в первом полугодии 2025 года до 806 тысяч в 2026 году.

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