Карелия перевыполнила план по кормам

Сельхозпредприятия республики заготовили необходимый запас кормов для зимне-стойлового периода. О предварительных итогах сообщил глава региона Артур Парфенчиков

фото с сайта правительства РК

Аграрии Карелии обеспечили сытую зиму для местного скота: в республике перевыполнен план кормозаготовительной кампании.

Кормозаготовительная кампания в Карелии близится к завершению. План уже перевыполнен. По предварительным итогам сельхозпредприятия заготовили 155 тысяч тонн грубых и сочных кормов с площади 17 тысяч гектаров.

В том числе заготовлено 7,2 тысячи тонн сена — 103 % от плана и 108 % к уровню аналогичного периода прошлого года. Объём силоса составил 148 тысяч тонн, что соответствует 102 % от плана и 103 % к прошлогоднему показателю.

«Благодарю наших аграриев за труд! Созданный запас кормов – это гарантия продовольственной безопасности и стабильности для наших животноводческих хозяйств»,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Несмотря на перевыполнение плана, полностью кормозаготовительная кампания в Карелии ещё не завершена. Племенное хозяйство «Ильинское» продолжает уборку кукурузы на силос. В этом году в хозяйстве посадили 300 гектаров этой злаковой культуры. На сегодняшний день убрано около 160 гектаров, ещё 140 гектаров остаются в полях.

«Погода вносит свои коррективы — высокая влажность почвы осложняет ход работ. Но хозяйство приняло верное решение: дождаться, пока кукуруза достигнет оптимальной степени спелости, чтобы сохранить и заложить на хранение максимум питательной массы. Мы видим, что этот риск оправдан рекордной урожайностью – около 400 центнеров с гектара. Это почти на 35 % выше, чем в прошлом году», – отметил Артур Парфенчиков.

Созданный в Карелии запас позволит обеспечить хозяйствам штатное прохождение предстоящего зимне-стойлового периода.